Aktionstage der europäischen Polizei gegen Kriminalität

Im Kampf gegen die organisierte mobile Kriminalität sind im Rahmen so genannter Joint Action Days zwischen 22. und 24. November europaweit mehr als 103.000 Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt worden. Mindestens 216 Festnahmen waren die Folge, 66 als gestohlen gemeldete Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. In Österreich wurden demnach 2.260 Personen und 1.355 Fahrzeuge kontrolliert und 17 Personen festgenommen.

