Aktivisten sammeln sich am Wiener Karlsplatz zur Lobau-Demo

Die Demonstration gegen den Bau der Wiener Lobauautobahn ist am Freitag am frühen Abend angelaufen. Laut Veranstalter versammelten sich "mehrere tausend" Teilnehmer am Karlsplatz, um dann gemeinsam zum Rathaus zu ziehen. "Wir versuchen, Stimmung gegen das Projekt zu machen und sind für einen Stopp", sagte Simon Pories vom Veranstalter Fridays for Future im APA-Gespräch. Unterstützt wurde die Demo unter anderen von Greenpeace, Global 2000, WWF und Extinction Rebellion.

