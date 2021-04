Akuter Personalmangel bei medizinisch-technischen Diensten

Ein akuter Personalmangel besteht nicht nur in den Pflegeberufen, sondern auch bei den sieben Berufen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes (MTD). Laut einer Studie der Gesundheit Österreich (GÖG) im Auftrag der Arbeiterkammer sind bis 2030 zumindest 10.000 neu ausgebildete Personen in den sieben MTD-Sparten nötig. AK-Präsidentin Renate Anderl forderte deshalb am Freitag bei der Präsentation der Studie eine rasche Investition in Ausbildungsplätze.

Akuter Personalmangel bei gehobenen medizin-technischen Diensten