Alarm um drei Todesfälle durch Listerien

Nach Überprüfungen durch die Agentur für Lebensmittelsicherheit AGES führen die Spuren zu einer kleinen Käserei in Niederösterreich und zu einem Restaurant in Wien. Die Lebensmittelaufsicht hat einen Rückruf von Produkten der Käserei Gloggnitz angeordnet. Die AGES hat in ihren Datenbanken eine Übereinstimmung mit einem Stamm von Listerienbakterien nach acht Erkrankungsfällen festgestellt.

SN/käserei gloggnitz Die Käserei Gloggnitz rief mehrere Produkte zurück.