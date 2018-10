Wieder vermummte Justizwachebeamte im Grazer Landesgericht: Diesmal galten die strengen Sicherheitsvorkehrungen nicht mutmaßlichen Dschihadisten, sondern einer Gruppierung, der Hochverrat und Bildung einer staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen werden. Brisant-gefährliche Putschpläne oder bloß "ein etwas verqueres Gedankengut", wie der Verteidiger der selbst ernannten "Staatenbund Österreich"-Präsidentin sagte? Diese Frage wird das Gericht in den kommenden Monaten zu beurteilen haben. Bereits zum Prozessauftakt ist aber klar, dass diese und andere bizarre Gruppierungen Ausdruck eines massiven Unbehagens gegenüber Rechtsstaat und Obrigkeit sind. Jene 2700 Mitglieder, die den "Staatenbund Österreich" unterstützen, bedeuten ein Alarmsignal für die Demokratie. Das internationale Staatsverweigerer-Virus hat vor einigen Jahren Österreich erreicht und in der Alpenrepublik einige jener infiziert, die sich benachteiligt, ausgestoßen fühlen und alternativen, meist autoritären Führungen blind vertrauen. Gerät das System ins Visier, ist der Staat gefordert. Nicht nur in der juristischen Aufarbeitung, sondern auch in der Prävention.