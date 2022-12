Albaniens letzter "Restaurant-Bär" unterwegs nach Österreich

Albaniens letzter "Restaurant-Bär" ist auf dem Weg in den Bärenwald in Arbesbach. Einer Pressemeldung vom Mittwoch zufolge verbrachte der 24-jährige Braunbär Mark fast sein ganzes Leben als Attraktion in einem kleinen Metallkäfig neben einem Lokal, ohne Rückzugsort oder Schutz vor den Elementen. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten überzeugte den Besitzer, Mark ziehen zu lassen und organisierte die Reise von der albanischen Hauptstadt Tirana ins Waldviertel.

SN/APA/VIER PFOTEN/UNBEKANNT Braunbär Mark übersiedelt von Tirana ins Waldviertel