Albaniens letzter "Restaurantbär" in neuer Heimat angekommen

Albaniens letzter "Restaurantbär" ist im Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) eingetroffen. Der Braunbär namens Mark war laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten nicht sofort bereit, die verschneite Winterlandschaft zu erkunden. "Nach mehr als 20 Jahren in einem kleinen Betonkäfig brauchte er etwas Zeit, bevor er zum ersten Mal seit 24 Jahren natürlichen Boden unter seinen Tatzen spürte", wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt.

SN/APA/VIER PFOTEN/UNBEKANNT Mark am Weg in seine neue Heimat