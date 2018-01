Alko-Lenker prallte in OÖ frontal in Gegenverkehr

In Oberösterreich waren am Samstag in den frühen Morgenstunden zwei betrunkene Autofahrer in Unfälle verwickelt. Ein 22-jähriger Lenker aus Micheldorf war gegen 4.25 Uhr mit seinem Pkw auf der B138 in Richtung Klaus unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in das Auto einer 47-Jährigen aus Molln prallte. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht.

Ein Alkotest bei dem 22-Jährigen, der eine ärztliche Versorgung ablehnte, ergab einen Wert von 2,02 Promille. Er musste den Führerschein abgeben, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Bezirk Schärding fuhr ein 30-jähriger Grieskirchner gegen zwei Uhr von St. Aegidi in Richtung Neukirchen am Walde. Der Mann kam links von der Straße ab und stieß gegen ein Wirtschaftsgebäude. Der Verletzte wurde ins Klinikum Passau eingeliefert, der Alkotest ergab 1,7 Promille. Am Auto des Grieskirchners entstand Totalschaden, auch das Gebäude wurde durch den Unfall beschädigt. In Tirol prallte ein 51-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen in Brixen im Thale im Bezirk Kitzbühel mit seinem Pkw gegen eine Hausmauer. Der Tiroler und sein 17-jähriger Sohn, der ebenfalls im Wagen saß, wurden dabei verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst nicht bekannt. Die beiden Verletzten wurden in die Bezirkskrankenhäuser Kufstein und St. Johann in Tirol gebracht, teilte die Polizei mit. (APA)