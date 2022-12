Alkofahrt mit Probeführerschein endete im Pongau an Hauswand

Eine 20-Jährige ist am Samstag um 3.00 Uhr mit ihrem Pkw in Bischofshofen im Pongau gegen eine Hausmauer geprallt, die Fassade und eine Fensterscheibe wurden beschädigt. Weil sie einen Probeführerschein besitzt, beging die Frau samt Beifahrerin Fahrerflucht. Eine Passantin verständigte in der Früh die Polizei, berichtete diese am Samstag. Beamten fanden Karosserieteile und ein Kennzeichen bei dem beschädigten Firmengebäude.

SN/APA/LPD SALZBURG/UNBEKANNT Lenkerin beging Fahrerflucht