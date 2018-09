Alkoholisierter Almhirte stürzte mit Pkw 50 Meter ab

Ein alkoholisierter Almhirte ist Sonntag früh in Frastanz (Bez. Feldkirch) mit einem Pkw rund 50 Meter in steiles Waldgelände abgestürzt. Der 35-Jährige kam aus unbekannter Ursache von einem schmalen Güterweg ab, daraufhin rutschte das Auto ab und überschlug sich mehrmals, ehe es an Tannenbäumen hängen blieb. Der 35-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt, so die Polizei.

Der Hirte war gegen 0.45 Uhr mit dem nicht zum Verkehr zugelassen Fahrzeug von der Tisner Skihütte (1.313 Meter) bergwärts in Richtung Alpe Saroja gefahren, als er über den linken Straßenrand geriet und abstürzte. Der aus dem Wagen katapultierte 35-Jährige blieb direkt neben dem Wrack liegen. Er wurde von zwei weiteren Almhirten entdeckt, die nach dem Mann suchten. Als sie den total beschädigten Pkw ausmachten, stiegen sie zum Verletzten ab und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 35-Jährige wurde von der Bergrettung aus dem unwegsamen Gelände geborgen und ins LKH Feldkirch gebracht. Quelle: APA