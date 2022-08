Alkolenker fuhr in Stadt Salzburg in drei parkende Fahrzeuge

Ein 19-jähriger Alkolenker ist in der der Nacht auf Sonntag in der Stadt Salzburg mit seinem Pkw in drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gefahren. Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurde mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Fahrer hatte 1,68 Promille Alkohol im Blut, Polizisten nahmen ihm den Führerschein vor Ort vorläufig ab. Der 19-Jährige wird angezeigt, berichtete die Polizei.