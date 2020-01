Alkolenker geriet in Wien gleich zwei Mal in Kontrolle

Ein beratungsresistenter Alkolenker ist am Donnerstagabend gleich zwei Mal in ein Verkehrsplanquadrat in Wien geraten. Bei der ersten Kontrolle mit 1,48 Promille wurde ihm der Führerschein abgenommen, doch der Mann setzte sich nach weiterem Bierkonsum erneut ans Steuer. Prompt wurde er ein zweites Mal kontrolliert, nun hatte er bereits 1,88 Promille. Die Beamten nahmen ihm die Autoschlüssel ab.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Der Mann muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen