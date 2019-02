Alkolenker prallte mit 2,28 Promille frontal in Gegenverkehr

Ein 42-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Sonntag in Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) mit seinem Wagen frontal in den Gegenverkehr geprallt. Der Alkolenker und der 54-Jährige Lenker des entgegenkommenden Wagens wurden verletzt. Der 42-Jährige hatte laut Polizei 2,28 Promille Alkohol im Blut.

SN/APA/BARBARA GINDL Alkoholisiert im Straßenverkehr