Alkolenker rammte im Flachgau zwei Streifenwagen der Polizei

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in Bergheim (Flachgau) gleich zwei Polizeiautos beschädigt. Der 55-Jährige war mit seinem Wagen frontal gegen die Fahrzeuge geprallt, die am Straßenrand abgestellt waren. Die beiden Streifenwagen wurden dabei noch aufeinander geschoben. Alle drei Autos wurden dabei schwer beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei-Autos wurden schwer beschädigt