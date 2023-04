Alkolenker zog in Oberösterreich Spur der Verwüstung

Ein 43-jähriger Alkolenker hat am Freitagabend im Innviertel eine Spur der Verwüstung gezogen. Der Mann geriet im Gemeindegebiet von Pischelsdorf am Engelbach (Bezirk Braunau) mit seinem Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit drei hintereinander fahrenden Fahrzeugen. Während die drei Insassen des ersten Autos und die Lenkerin im zweiten Auto unverletzt blieben, wurde in einem Kleinbus einer vierköpfigen Familie der 39-jährige Vater leicht verletzt.

BILD: SN/APA (WEBPIC)/HEX Alkomattest beim Unfalllenker ergab Wert von 1,28 Promille