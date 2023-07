Alkounfall in NÖ: 16-Jähriger tot, drei Schwerverletzte

Ein 31-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Freitag im Weinviertel auf der B46 zwischen Gaweinstal und Mistelbach auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Pkw kollidiert. Der Wagen, in dem ein 18-Jähriger und zwei 16-Jährige saßen, wurde in den Graben geschleudert. Andere Verkehrsteilnehmer konnten die drei Insassen befreien, bevor das Auto zu brennen begann. Ein 16-Jähriger starb laut Polizeiaussendung im Spital, die anderen drei Beteiligten wurden schwer verletzt.

BILD: SN/APA/DPA/LINO MIRGELER Großer Einsatz für die Rettungskräfte (Archivbild)