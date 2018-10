Alle 13 Angeklagten in Salzburger Drogenprozess verurteilt

Früher als erwartet ist am Donnerstagabend am Landesgericht Salzburg das am 9. Oktober gestartete Verfahren gegen einen weitverzweigten Suchtgiftring mit Angelpunkt im Pinzgau zu Ende gegangen. Nachdem bereits an den vergangenen Prozesstagen immer wieder Urteile gefällt wurden, sind nun die letzten der insgesamt 13 Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

SN/APA (Symbolbild)/HERBERT P. OCZE Die Angeklagten erhielten mehrjährige Haftstrafen