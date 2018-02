Alle 60 ÖBB-Railjets mit Defibrillatoren ausgerüstet

Die ÖBB haben nun in ihren 60 Railjet-Zügen Defibrillatoren an Bord. Damit wurde die Premium-Fernverkehrsflotte "mittlerweile voll ausgestattet", betonte Valerie Hackl, Vorstandsmitglied der ÖBB Personenverkehrs AG, am Montag bei einem Pressegespräch am Wiener Hauptbahnhof. Die Zugbegleiter sind an den Geräten geschult worden, außerdem sei jeder Fahrgast in der Lage, die Defis zu verwenden.

SN/APA/Siemens Die Defibrillatoren befinden sich im Restaurant-Wagen des Railjets