"Alle im Tal sind in Bereitschaft"

In Tirol richteten heftige Unwetter schwere Schäden an. Die Aufräumarbeiten dauern an. Eine Person wird noch immer vermisst.

Starker Regen und Gewitter haben Donnerstagabend in Tirol erneut zu Straßensperren und Murenabgängen geführt. In der Kelchsau (Bezirk Kitzbühel) und am Pass Thurn gingen Muren nieder. In Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) kam es zu einem Felssturz, in Serfaus zu einem kleinen Waldbrand.

Besonders schlimm hat es in den Tagen das Stubaital im Bezirk Innsbruck-Land getroffen. Die Lage dort ist angespannt. "Die Aufräumarbeiten sind seit dem ersten schweren Unwetter am Freitag vor einer Woche in vollem Gange. Oberste Priorität hat ...