Alle vier Minuten verunfallt ein Kind in Österreich

Rund 123.500 Kinder verunglücken in Österreich pro Jahr. Alle zwei bis drei Wochen stirbt ein Kind an den Folgen eines Unfalles. Darauf machte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Freitag anlässlich des am 10. Juni begangenen Kindersicherheitstages aufmerksam. Alle vier Minuten verunfalle hierzulande ein Mädchen oder Bub.

SN/APA (Symboldbild)/HARALD SCHNEID Kinder haben ein hohes Unfallrisiko (gestellte Szene)