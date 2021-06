Alle Wiener Haushalte bekommen "Alles gurgelt"-Testkits

Derzeit werden "Alles gurgelt"-Testkits an alle Wiener Haushalte verschickt. Die Aktion findet in Kooperation mit der Post statt und umfasst mehr als eine Million Haushalte in der Bundeshauptstadt. Die Stadt verwies in einer Aussendung am Freitag auf die Relevanz der PCR-Tests, insbesondere angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus, die bereits für rund 25 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich ist.

SN/APA/Robert HARSON/Robert HARSON MEhr als 3,4 Millionen Proben wurden bereits ausgewertet