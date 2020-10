Allerheiligen und Corona: Hoffen auf disziplinierte Friedhofsbesucher

Keine Sicherheitskonzepte für Besucheransturm am 1. November.

Mit 330.000 Grabstellen und drei Millionen Verstorbenen ist der Wiener Zentralfriedhof der zweitgrößte Europas und der siebtgrößte weltweit. Zu Allerheiligen ist der Zustrom zu der 2,5 Quadratkilometer großen Anlage enorm. Auch in Pandemiezeiten erwartet die Friedhofsverwaltung viele Besucher - wenngleich nicht so viele wie sonst. Sprecher Florian Keusch: "Wir appellieren seit Tagen, dass nicht alle am 1. November kommen sollen."

Damit es an den Eingängen nicht zu Gedränge kommt, sind sechs Tore geöffnet. "Wir werden dort trotzdem verstärkt ...