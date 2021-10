"Alles Gurgelt"-Tests knackten zehn Millionen-Grenze

Die Initiative "Alles gurgelt!" von Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien hat die Marke von zehn Million Corona-Tests übersprungen. Bis Samstag wurden 10.053.061 PCR-Proben ausgewertet, wie die Stadt Wien mitteilte. Davon waren 0,49 Prozent positiv, es wurden also 49.673 Corona-Infektionen erkannt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) lobte die Testaktion als "Grundpfeiler der Pandemiebekämpfung in Wien" und als wesentlichen Faktor, um die Inzidenz in Wien zu senken.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Fast 600.000 Tests werden im Lifebrain-Labor wöchentlich ausgewertet