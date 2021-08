"Alles Gurgelt" wird in Wien ab 5. Schulstufe eingeführt

Das Wiener PCR-Testprogramm "Alles gurgelt" wird flächendeckend auf alle Schulen ab der 5. Schulstufe ausgeweitet. Das haben der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS), Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Bildungsdirektor Heinrich Himmer am Freitag verkündet. In einer Testphase wurde das System bereits an mehr als 60 Standorten erprobt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Stadträte Hacker und Wiederkehr präsentieren das Wiener Schulkonzept