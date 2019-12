Allgemeines Rauchverbot gilt auch für Shisha-Bars

Das mit 1. November in Kraft getretene allgemeine Rauchverbot in der Gastronomie gilt auch für Shisha-Bars. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Mittwoch die Behandlung zweier Gesetzesprüfungsanträge mangels hinreichender Aussicht auf Erfolg abgelehnt, mit denen mehrere Shisha-Betreiber die aktuelle Rechtslage bekämpft hatten und eine Ausnahmeregelung erwirken wollten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Ein weiterer Rückschlag für die Betreiber von Shisha-Bars