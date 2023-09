Allgemeinmediziner übernehmen die Covidimpfung

Der neue Impfstoff gegen Covid ist ausgeliefert. Aber auch andere Viren lauern auf ihre Opfer.

Diesmal ist es Durchfall. Viele Magen-Darm-Probleme, die derzeit Bürgerinnen und Bürger plagen, haben ihren Ursprung in einer Infektion mit dem Coronavirus. Darauf weist die Allgemeinmedizinerin Naghme Kamaleyan-Schmied hin, die in Wien eine Praxis betreibt. Die zunehmenden Fälle an Coronainfektionen, die in den vergangenen Wochen aufgetreten seien, seien auch ein Zeichen dafür, dass die Zeit der Infektionskrankheiten vor der Tür stehe, sagt sie. Wobei das Grippevirus und das Respiratorische Synzytialvirus (RVS) dem Coronavirus derzeit noch deutlich den Vortritt lassen.

Bei der österreichischen Gesundheitskasse sind aktuell 5910 Personen krankgemeldet, die an Covid leiden, aber nur 158, die die echte Grippe haben. Zum Vergleich: 35.025 Personen leiden an einen einem grippalen Infekt.

Kamaleyan-Schmied rät ihren Patientinnen und Patienten jedenfalls dazu, sich immunisieren zu lassen, derzeit vor allem gegen Covid. Der neue, an das aktuelle Virus angepasste Impfstoff sei bereits an die Praxen ausgeliefert worden. 1,9 Millionen Dosen der mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer wurden bestellt. Bei den Allgemeinmedizinern wird auch die Mehrzahl der Impfungen stattfinden. Großangelegte Impfstraßen wie zum Höhepunkt der Coronapandemie gibt es nicht mehr. Einen Überblick über alle Impfmöglichkeiten gibt es im Internet unter der Adresse:

www.gemmaboostern.at.

Das österreichische Impfgremium empfiehlt die Immunisierung vor allem Personen über 60 Jahren und Risikogruppen wie Schwangeren und chronisch Kranken sowie für das Gesundheitspersonal.

Falls jemand Erkältungssymptome aufweise, solle er oder sie in die Praxis kommen, dabei aber eine Maske tragen, empfiehlt Kamaleyan-Schmied. Auch vermehrtes Händewaschen sei wieder gefragt. Und die Medizinerin wünscht sich, dass der Covidimpfstoff bald auch in Einzeldosen verfügbar ist. Dies würde den Ärztinnen und Ärzten die Arbeit erleichtern. Derzeit sind in einem Fläschchen immer noch sechs bis sieben Dosen, die dann auch relativ rasch verimpft werden müssen.

Unterschätzen sollte man Covid jedenfalls immer noch nicht. Nach wie vor könne das Virus zu schweren Krankheitsverläufen führen, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen. Aktuell werden um die 150 Personen in den österreichischen Spitälern behandelt.

Wie sich die kommende Infektionssaison entwickeln werde, sei schwer vorherzusagen, sagt der Primar der III. Medizin am Salzburger Uniklinikum, Richard Greil. "Was wir in den Abwässern derzeit sehen, ist, dass die Virusdichte steigt." Sorgen mache ihm, dass es keine nennenswerten Vorbereitungen auf die Grippe- und Coronazeit gebe. "Alles liegt bei den praktischen Ärzten, die Frage der Coronatests ist nicht mehr klar", sagt Greil. Das Coronavirus könnte die Spitäler durchaus wieder in Schwierigkeiten bringen, sagt der Mediziner. "Es gibt Saisonen, in denen wir allein mit der Influenza große Belastungen in den Krankenhäusern haben. Diesmal kommen drei Infektionskrankheiten zusammen." Zusätzliche Probleme befürchtet er, weil in seiner Abteilung 20 von 91 Betten aus Personalmangel gesperrt seien. Er rät immungeschwächten Personen jedenfalls, im kommenden Winter die Maske zu tragen. "Das ist ein wirksamer Schutz, die Leute sollen sich dafür nicht schämen."

Greil rät auch zur neuen RSV-Impfung - vor allem bei Personen über 60 Jahren und schwangeren Frauen. Dass die Kosten für diese Impfung nicht rückerstattet werden, hält er für fragwürdig. In den Vereinigten Staaten habe es in der vergangenen Virussaison zwischen 60.000 und 160.000 Hospitalisierungen wegen des Krankheitserregers gegeben, der schwere Lungenentzündungen auslösen kann, zwischen 6000 und 10.000 Todesfälle seien dort in Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen gewesen. Bei Kleinstkindern habe es in den USA bis zu 80.000 Spitalseinweisungen wegen RSV und bis zu 300 Todesfälle gegeben.

Der Impfreferent der Salzburger Ärztekammer, Holger Förster, weist darauf hin, dass es die Grippeimpfung für einen Restbetrag von sieben Euro gebe, die Impfung gegen Covid sei nach wie vor gratis. Für Erwachsene sei der aktuelle Impfstoff bereits verfügbar, für Kinder komme er nächste Woche. "Die RSV-Impfung ist leider sehr teuer, das wird nicht den großen Erfolg haben", sagt Förster. Um die 275 Euro kostet die Immunisierung. Auch der Salzburger Ärztekammer-Vizepräsident Christoph Fürthauer rechnet nicht mit großem Andrang bei der RSV-Impfung. "Wenn sich die Leute zumindest gegen Influenza impfen würden, wäre viel gewonnen."