Alpiner Überlebenskampf

Abseits von Alpenverein und Naturfreunden versuchen viele kleine Organisationen, Schutzhütten am Leben zu halten.

Rund 650.000 Mitglieder zählt der Österreichische Alpenverein (ÖAV). Er betreibt 231 Schutzhütten mit 10.420 Schlafplätzen. Tausende Ehrenamtliche kümmern sich um ein mehr als 25.000 Kilometer dichtes Netz an Wanderwegen. Anlässlich der 160-Jahr-Feier der ältesten ÖAV-Sektion, der "Austria" in Wien, hieß es am Donnerstag, man werde heuer Millionen in den Ausbau nachhaltiger Hütten und Wege investieren.

Das sind Dimensionen, mit denen Günter Hafner nicht viel anfangen kann. Er ist stellvertretender Obmann der Alpinen Gesellschaft Haller. Sie hat 92 Mitglieder ...