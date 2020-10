Alter Golf mit elf Insassen überschlug sich in Tirol

Am Samstagabend ist im Gemeindegebiet von Niederau (Bezirk Kufstein) in Tirol ein mit elf Personen besetzter alter VW Golf auf einem Forstweg von der Fahrbahn abgekommen und circa 50 Meter über steiles Waldgelände abgestürzt. Das Auto dürfte sich nach Angaben der Polizei mehrmals überschlagen haben, bevor es auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der Lenker wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht, die anderen Insassen in das Krankenhaus Kufstein.

Quelle: APA