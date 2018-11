Am Mittwoch wurden neuerlich mehr als 20 Grad erreicht

Am Mittwoch sind an insgesamt vier Messstationen in Nieder-, Oberösterreich und Tirol mehr als 20 Grad erreicht worden. Damit lagen die Temperaturen deutlich über den für Anfang November typischen Werten, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am späten Nachmittag. Am Dienstag waren sogar an 46 Messstellen mehr als 20 Grad registriert worden.

SN/APA/BARBARA GINDL Es blieb weiter warm für die Jahreszeit