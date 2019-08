Am Wochenende wird es sommerlich, danach kommt der Regen

Während es am Freitag bundesweit noch gemäßigte Temperaturen gibt, wird es ab Samstag wieder sommerlich. Am Sonntag ist dann mit Temperaturen von bis zu 34 Grad zu rechnen, prophezeite die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Donnerstag. Am Freitag wechseln einander noch Sonne und Wolken ab. Dabei kommt es besonders an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten zu Regenschauern.

Vielleicht letztes Aufbäumen der Sommerhitze am Wochenende