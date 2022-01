Amokläufer kaufte Waffen in Wien

Die Polizei ermittelt nun, ob der Erwerb der Gewehre gesetzeskonform war. Voraussetzung wäre, dass der Deutsche eine Meldeadresse hatte.

Der Attentäter von Heidelberg hat die Waffen in Wien gekauft. Die österreichische Polizei überprüft nun für ihre deutschen Kollegen, wie dieser Deal abgelaufen ist. Nikolai G. hat mit zwei der drei in der Bundeshauptstadt etwa eine Woche vor der Tat erworbenen Langwaffen jedenfalls am Montag in einem Hörsaal der Universität Heidelberg eine Studentin erschossen und drei weitere Menschen verletzt, bevor er sich selbst richtete.

Wie es aussieht, könnte G. die Waffen in Österreich sogar legal erworben haben. Jedenfalls ...