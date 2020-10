Amoklauf: Über dem Dorf Stiwoll schwebt ein Phantom

Seit drei Jahren fehlt von einem mutmaßlichen Doppelmörder jede Spur - Hinweise kommen sogar aus Costa Rica.

Drei Jahre ist es her, dass in Stiwoll (Bezirk Graz-Umgebung) eine Frau und ein Mann erschossen und eine weitere Nachbarin durch Schüsse am Oberarm schwer verletzt worden waren. Vom mutmaßlichen Schützen, dem heute 69-jährigen Friedrich Felzmann, fehlt seither jede Spur. Und auch die Tatwaffe ist nie gefunden worden.

Lange Zeit regierte in der 720-Einwohner-Gemeinde die Angst, der Amokschütze, der mit zahlreichen Bürgern zerstritten bzw. verfeindet war, könnte zurückkehren und weiteres Unheil anrichten. Mittlerweile ist in Stiwoll Ruhe eingekehrt. ...