An der Front gegen die häusliche Gewalt

Eine Polizistin arbeitet mit geschlagenen Frauen und weggewiesenen Männern. Sie erzählt über ihre Erfahrungen mit Opfern und Tätern - und warum die Kinder fast immer mittendrin stehen.

Petra Macho ist eine von 500 Polizistinnen und Polizisten in ganz Österreich, die in der Gewaltprävention arbeiten. Sie redet in ihrem Rayon in Wien-Penzing sowohl mit den Opfern wie auch mit Tätern. Seit 27 Jahren arbeitet Frau Macho im Polizeidienst, seit fünf Jahren ist sie zur Stelle, wenn es um häusliche Gewalt, Streitschlichtung oder Stalking geht. Die Beamtin spricht von einem oft jahrelangen Martyrium der Opfer, bevor es zu einer Anzeige kommt. Und selbst dann sind es oft nicht die ...