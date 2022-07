An der Wiege Österreichs feiern die Ritter

Im Marchfeld im äußeren Osten Österreichs liegt der Anfang von fast 600 Jahren Habsburgermonarchie. Der kleine Ort Jedenspeigen wurde durch eine Schlacht zu einer Wiege Österreichs.

Ritter hoch zu Ross, Bogenschießvorführungen, eine Menge Gaukler sowie Handwerkskunst aus der Zeit des Mittelalters: Nach drei Jahren Pause ist es heuer Mitte August wieder so weit - in der kleinen Gemeinde Jedenspeigen im Marchfeld in Niederösterreich geht am 13. und 14. August wieder das große Mittelalterfest über die Bühne. Das nach Angaben der Veranstalter spektakulärste Ritterturnier in Österreich findet seit 2003 alle zwei Jahre statt - bis die Coronapandemie zur Pause zwang. Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen stets ...