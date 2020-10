"An jedem Eck steht ein Lehrer mit einer Desinfektionsflasche"

Zwischenbilanz nach fünf Wochen Schulbetrieb inmitten der Coronapandemie: Die Direktorin einer Wiener Mittelschule über disziplinierte Schüler und die tägliche Angst vor dem "Crash".

Nur nicht krank werden, nur nicht ausfallen. Das wünscht sich Sabine Prohaska derzeit pausenlos. "Beim kleinsten Halsweh denk ich mir schon: Nein, bitte nicht!" Prohaska ist Direktorin der Mittelschule Wendstattgasse in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten. Fünf Wochen seit dem Beginn eines ganz besonderen Schuljahres sind geschafft. "Wir hatten viele Verdachtsfälle, aber nur einen bestätigten positiven Fall. Darüber bin ich sehr froh, weil das kann in der nächsten Minute schon anders sein." Im Grunde jedes Mal, wenn das Telefon läutet. "Ich ...