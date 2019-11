Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher will erst ab Montag vor dem Strafrichter zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs aussagen. Das Interesse bei den Gerichtskiebitzen ist enorm.

Fast drei Jahre lang hat er sich seinem Strafprozess entzogen. Seit gut zwei Monaten sitzt er in U-Haft und wird voraussichtlich in Handschellen in den Saal geführt. Ab Montag muss sich Judo-Doppelolympiasieger Peter Seisenbacher wegen sexuellen Missbrauchs von unmündigen ...