Angeklagter bestreitet brutale Einbrüche in Wohnungen: "Habe damit nichts zu tun"

Ein Serbe soll in Wohnungen eingebrochen sein und die anwesenden Bewohner schwer misshandelt haben. Belastet wird der Angeklagte von einem verurteilten Raubmörder.

Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die einem 34-jährigen Serben am Mittwoch am Landesgericht Wien zur Last gelegt wurden. Er soll am 28. Februar 2020 in eine Wiener Wohnung eingebrochen sein, dem anwesenden Inhaber mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen und den Schwerverletzten anschließend seiner Goldmünzen beraubt haben. Den Tipp dafür soll ein 61-jähriger Landsmann gegeben haben. Beide saßen nebeneinander auf der Anklagebank. Und beide wiesen jegliche Schuld von sich. Das Problem: Es gibt einen Belastungszeugen. Und das ist ausgerechnet jener ...