Angeklagter des Unfalls auf Mariazellerbahn ohne Erinnerung

Der 26-jährige Angeklagte des Zugunfalls auf der Mariazellerbahn mit 32 Verletzten hat am Mittwoch beim Prozess in St. Pölten angegeben, sich nicht mehr an den Vorfall erinnern zu können. "Auf einmal war ich weg. Wie ich wieder langsam zu mir gekommen bin, war es schon zu spät. Da ist der Zug schon auf der Seite gelegen." Was dazwischen war, könne er nicht mehr sagen.

