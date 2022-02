Angeklagter hat mit Anschlag auf Polizeiauto "nichts zu tun"

Weil er im November des Vorjahres Jugendliche aufgestachelt haben soll, ein Polizeiauto im Linzer Stadtteil Ebelsberg anzuzünden, ist deren mutmaßlicher Bandenchef am Mittwoch in Linz vor Gericht gestanden. Der 20-Jährige ist als Bestimmungstäter sowie noch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Er will mit dem Anschlag "nichts zu tun" haben. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.

SN/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCH Der Angeklagte vor Prozessstart in Linz