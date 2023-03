Angeklagter in Betrugsprozess enthaftet: 24-Jähriger Ex-Kollege fuhr sogar einen Maserati

Vermeintlich hohe Renditen bei Veranlagungen in der Kryptowährung Bitcoin, der Fluchtpunkt Dubai und schnelle Autos - in einem Betrugsprozess mit Millionenschaden in Steyr geben Zeugen nun Einblick in die Abläufe bei den Geschäften. Der zweite Verhandlungstag endete mit einem Knalleffekt. Der 45-jährige Angeklagte wurde nach Angaben seines Pflichtverteidigers enthaftet. Der Prozess wird nach Ostern fortgesetzt.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will in dem Betrugsfall, der sich zum Teil in Dubai abgespielt haben soll, in Steyr auch noch weitere Verdächtige anklagen.