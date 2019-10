Angeklagter schweigt nach Bluttat in Steyr

Im Prozess um die Bluttat an einer 16-Jährigen im Dezember 2018 in Steyr hat der angeklagte Freund des Mädchens am Mittwoch zwar beharrlich geschwiegen, zu hören war aber eine Audiodatei, auf der er sagt: "Ich habe einen Mord gemacht." Auch, dass ihm das Opfer den Laufpass geben wollte, kann man aus den Aufnahmen schließen.

SN/APA/VERENA LEISS Laut Angeklagtem soll es sich um einen Unfall handeln