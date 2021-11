Angeklagter Werner Schlager im Multiversum-Prozess befragt

Der frühere Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager, dem im Großverfahren um das Schwechater Multiversum versuchter schwerer Betrug angekreidet wird, hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht seine Schuldlosigkeit betont. Er habe sich im Zusammenhang mit dem Großprojekt weder mit Finanzierungsfragen noch Förderanträgen befasst. Folglich habe er diesbezüglich "keine Wahrnehmungen" gehabt. "Ich war in erster Linie Leistungssportler", betonte Schlager.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Angeklagter Ex-Champion Schlager im Multiversum-Verfahren vernommen