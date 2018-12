Angeschossener und Zeuge nach Mafia-Mord festgenommen

Neue Entwicklungen nach dem Mafia-Mord, der sich am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt ereignet hat. Der angeschossene 23-Jährige, dessen Zustand sich zuletzt stabilisiert hatte, wurde festgenommen. Die Handschellen klickten auch für den 29-jährigen Mann, der den getöteten 32-jährigen Vladimir R. und den schwerverletzten 23-Jährigen zum Mittagessen in ein Lokal am Lugeck begleitet hatte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Vorfall am Freitag sorgte international für Aufsehen