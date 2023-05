Angriff auf Beamte in NÖ Kellergasse: Prozess am Mittwoch

Eine Pfefferspray-Attacke im Jänner in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) hat am Mittwoch in Korneuburg ein gerichtliches Nachspiel. Jener Mann, der mit seiner Partnerin und sechs Kindern illegal in einem Presshaus in Obritz gewohnt hatte, muss sich wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung verantworten. Die Einzelrichterverhandlung beginnt um 9.15 Uhr. Über den Fall wurde auch in ausländischen Medien berichtet.

Prozess am Mittwoch in Korneuburg nach Pfefferspray-Attacke auf Beamte