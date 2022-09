Anklage: Doppelmord mit Auto in Villach

Vor knapp acht Monaten wurden eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn in Villach angefahren und getötet. Die Staatsanwaltschaft will die Todeslenkerin in eine Anstalt einweisen lassen.

Anfangs sah es wie ein tragischer Unfall in einem Wohngebiet aus, doch rasch gab es Zweifel daran. Am 29. Jänner, einem Samstag, wurden in der Dämmerung in Villach-Völkendorf eine 43-jährige Frau mit ihrem fünf Jahre alten Sohn von einem Auto von vorn angefahren und so schwer verletzt, dass sie an Ort und Stelle starben - nur wenige Meter von ihrem Wohnhaus in der St. Johanner Straße entfernt.

Die Autolenkerin fuhr nach dem Aufprall noch rund 500 Meter weiter ...