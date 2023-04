Anklage: Frau ermordete Nebenbuhlerin und deren Kind

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt reiste eine Rumänin (37) von Vorarlberg nach Kärnten, um ihre Nebenbuhlerin aus dem Weg zu räumen. Als die Frau im Jänner 2022 mit ihren Auto die 43-Jährige Mutter niederfuhr, starb auch der fünf Jahre alte Samuel. Nun wird der Rumänin der Prozess gemacht. Ein Termin steht noch aus.

In Kärnten muss sich in den nächsten Wochen eine Frau wegen Doppelmordes vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigte am Dienstag, dass der 37-jährigen Rumänin die Anklage vor Ostern zugestellt worden sei. Der Frau wird vorgeworfen, am 30. Jänner 2022, einem Samstag, ihre Nebenbuhlerin und deren Sohn (5) in einem Wohngebiet in Villach mit ihrem Auto angefahren und tödlich verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft habe neben der Verurteilung der Frau wegen ihrer Gefährlichkeit eine Anhaltung in einer Anstalt für geistig ...