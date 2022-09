Anklage gegen Betreiber von Ferienlager

Ein Pensionist soll auf einem Zeltlager einen neunjährigen Buben sexuell missbraucht haben. Das Opfer schilderte, wie es nach der Tat davonrannte und sich im Wald versteckte.

Die Anschuldigungen wiegen schwer: Die Staatsanwaltschaft Feldkirch erhob Anklage gegen einen 74-jährigen Wiener, der jahrzehntelang Feriencamps in der Steiermark, in Tirol und Vorarlberg organisierte. Bei einem dieser Zeltlager soll er im Sommer 2009 einen damals neunjährigen Buben sexuell missbraucht haben. Weiters ist der Pensionist beschuldigt, er habe als Lagerleiter seine Aufsichtspflicht ausgenützt, um geschlechtliche Handlungen an dem Unmündigen vorzunehmen.

Der unbescholtene Vater eines erwachsenen Sohnes bestreitet die Tat vehement. In einer schriftlichen Stellungnahme gab er im Ermittlungsverfahren an, ...