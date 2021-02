Anklage: Millionen an Sozialleistungen wurden erschlichen

Ein aus Armenien stammender Arzt und Forscher soll Dutzende Landsleute zu teuren Krebstherapien und Operationen nach Österreich geholt haben. Der Fall kam nun vor Gericht.

Sowohl die Begleitumstände als auch die finanzielle Dimension sind sehr außergewöhnlich bei einem Fall von Sozialleistungsbetrug, in dem diese Woche ein größerer Strafprozess in Wien begonnen hat. Einem 65-jährigen russisch-armenischen Arzt, der seit zumindest zehn Jahren auch in Österreich tätig war, wird vorgeworfen, vornehmlich Landsleute als vermeintliche Geschäftspartner ins Land gelotst zu haben - tatsächlich sei es darum gegangen, den Personen auf Kosten der heimischen Sozialversicherung teure Therapien nach Krebserkrankungen oder aufwendige Operationen zu ermöglichen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat Dutzende ...