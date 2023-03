Anklage nach 18 Corona-Todesfällen in Pflegeheim

Mehr als zwei Jahre nach einer tödlichen Coronawelle in einem steirischen Pflegeheim steht fest: Fünf Personen kommen deshalb vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, ausreichende Schutzmaßnahmen unterlassen zu haben. Die Ermittler stießen auch auf eine bizarre Weisung in dem Heim Tannenhof.

Soldaten in Schutzanzügen mussten 2020 im Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal wegen vieler Coronafälle einspringen.

Es war einer der folgenschwersten Ausbrüche von Corona in Österreich im ersten Jahr der Pandemie - im Pflegeheim Tannenhof in der obersteirischen Gemeinde St. Lorenzen im Mürztal steckten sich im November 2020 von 49 Bewohnerinnen und Bewohnern 38 mit dem Virus an, insgesamt 18 von ihnen starben in kurzer Zeit. In elf dieser tragischen Fälle konnten Gerichtsmediziner zwischen der Covid-19-Erkrankung und dem Tod "einen direkten Zusammenhang feststellen", wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben, Andreas Riedler, am Montag auf Anfrage bestätigte.

...