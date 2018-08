Anklage nach Schuss vor Schule in Mistelbach

Nach einem Schuss vor einer Schule in Mistelbach im Mai wird sich der Tatverdächtige wegen mehrfachen versuchten Mordes am Landesgericht Korneuburg verantworten müssen. Die Anklage sei vorige Woche eingebracht worden, sagte Staatsanwalt Friedrich Köhl am Donnerstag und bestätigte entsprechende Medienberichte. Der 18-Jährige hatte damals gestanden, einen Amoklauf geplant zu haben.

SN/APA/ORF / GERNOT ROHRHOFER Der 18-jährige Tatverdächtige muss sich vor Gericht verantworten